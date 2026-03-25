Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке Гутерриш: война на Ближнем Востоке зашла слишком далеко и вышла из-под контроля

Военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса, передает Reuters.

Конфликт вышел за пределы даже того, что лидеры считали немыслимым. Это зашло слишком далеко. Пора прекратить подниматься по лестнице эскалации и начать подниматься по дипломатической лестнице, вернувшись к полному уважению международного права, — сказал Гутерриш.

Генсек ООН направил отдельные послания ключевым участникам конфликта. Соединенные Штаты и Израиль он призвал немедленно прекратить военные действия, а Иран — остановить атаки на соседние государства, которые не являются сторонами конфликта. Кроме того, политик потребовал прекратить удары по территории Ливана.

Гутерриш особо подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива перекрывает поставки нефти, газа и удобрений в критически важный момент мирового посевного сезона. Он отметил, что тяжелее всего последствия войны сказываются на беднейших и наиболее уязвимых слоях населения планеты.

Ранее стало известно об опасениях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.