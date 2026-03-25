Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 19:04

Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке

Иран Иран Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса, передает Reuters.

Конфликт вышел за пределы даже того, что лидеры считали немыслимым. Это зашло слишком далеко. Пора прекратить подниматься по лестнице эскалации и начать подниматься по дипломатической лестнице, вернувшись к полному уважению международного права, — сказал Гутерриш.

Генсек ООН направил отдельные послания ключевым участникам конфликта. Соединенные Штаты и Израиль он призвал немедленно прекратить военные действия, а Иран — остановить атаки на соседние государства, которые не являются сторонами конфликта. Кроме того, политик потребовал прекратить удары по территории Ливана.

Гутерриш особо подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива перекрывает поставки нефти, газа и удобрений в критически важный момент мирового посевного сезона. Он отметил, что тяжелее всего последствия войны сказываются на беднейших и наиболее уязвимых слоях населения планеты.

Ранее стало известно об опасениях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

ООН
Антониу Гутерриш
Ближний Восток
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.