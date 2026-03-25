В США узнали о главном страхе Нетаньяху на Ближнем Востоке Axios: Нетаньяху опасается заключения США сделки с Ираном без Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности, передает портал Axios. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

В материале сказано, что Нетаньяху опасается ограничения возможностей Израиля по нанесению ударов по иранской территории. В целом военно-политическое руководство еврейского государства скептически относится к перспективам мирного разрешения войны, так как считает, что Иран не пойдет на те компромиссы, которых от него добивается Трамп.

Ранее американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. В частности, хозяин Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». Однако в Иране опровергли ссоответствующие заявления.