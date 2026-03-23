23 марта 2026 в 14:14

Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном

Трамп: США и Иран провели очень продуктивные переговоры

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели продуктивные переговоры, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social. Он назвал их «очень хорошими».

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я предупреждал вас, дураки!»: Уэллс предрек гибель мира из-за краха России
В Госдуме объяснили, почему украинского языка не существует
Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию
Две россиянки получили ранения в результате удара ВСУ
Суд вынес решение по скандальному делу о криминальных авторитетах
Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими
Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
В Совфеде раскрыли замыслы Зеленского по контактам с российской стороной
Трамп поставил на паузу операцию в Иране ради консультаций
Генетик объяснила, почему новые поколения выглядят моложе
Что известно о неожиданном приказе Трампа по военной операции в Иране
Что известно о смерти нобелевского лауреата по микробиологии Бишопа
Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион
Что известно о жуткой находке подростков на Васильевском острове
Друг Зеленского вернулся на Украину и получил приглашение на допрос
Популярный американский сервис оштрафовали на 10,5 млн рублей в России
«Нападение на Венгрию»: Орбан о прослушке телефонных разговоров Сийярто
Бомба в куче мусора: теракт в Буче 23 марта, кто взорвал Нацполицию Украины
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

