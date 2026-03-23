Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном Трамп: США и Иран провели очень продуктивные переговоры

Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели продуктивные переговоры, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social. Он назвал их «очень хорошими».

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.