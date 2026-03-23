Трампа уличили во лжи по поводу переговоров с Ираном Тегеран опроверг проведение переговоров с США после заявлений Трампа

США и Иран не вели никаких переговоров, пишет Tasnim со ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности. По словам источника, с начала конфликта и до настоящего момента Тегерану поступали сигналы от ряда посредников, однако пока иранская сторона настаивает на продолжении обороны.

Переговоров не было и нет, и подобная психологическая война не вернет ситуацию в Ормузском проливе к довоенному состоянию и не принесет стабильности на энергетические рынки. Пятидневный ультиматум Трампа означает продолжение политики этого режима, направленной на преступления против народа, и мы будем продолжать отвечать и защищаться всеми средствами, — говорится в сообщении.

По словам собеседника, Трамп отказался от ударов по жизненно важной инфраструктуре после того, как угрозы со стороны Ирана приобрели реальный характер. Давление со стороны финансовых рынков и риски, связанные с облигациями в США и на Западе, усилились и стали еще одним важным фактором этого шага, добавил источник.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Он также дал указание Министерству обороны отложить любые и все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на период в пять дней.