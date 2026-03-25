25 марта 2026 в 01:22

США предложили Ирану 15 идей для урегулирования конфликта

Администрация Соединенных Штатов направила Тегерану развернутый план урегулирования ближневосточного кризиса, сообщает The New York Times. По данным СМИ, документ, состоящий из 15 пунктов, был передан иранской стороне через посредничество Пакистана.

Издание со ссылкой на представителей американской администрации информирует, что план затрагивает ключевые аспекты, вызывающие озабоченность Вашингтона. Среди них: ракетная и ядерная программы Ирана, а также вопрос свободы судоходства в регионе.

При этом не уточняется, насколько широкому кругу иранского руководства был направлен документ. Также неизвестно, готов ли Тегеран рассматривать его как основу для начала переговоров.

До этого президент США Дональд Трамп указывал, что Вашингтон и Тегеран якобы провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий за последние два дня. Он также заявил, что приказал Пентагону на пять дней отсрочить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Однако в Иране опровергли прямые контакты, заявив, что Тегеран не вел переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию через посредников.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран никогда не просил американскую сторону ни о перемирии, ни о переговорах с Израилем и Соединенными Штатами. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Тегеран будет обороняться столько, сколько потребуется.

