24 марта 2026 в 22:38

«Другая сторона хочет»: США признались в ведении переговоров с Ираном

Трамп: США проводят переговоры с Ираном, Тегеран настроен на достижение сделки

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл детали дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, американская сторона уже ведет переговоры с Ираном, и руководство ближневосточной страны якобы настроено на достижение соглашения.

Выступая перед журналистами, хозяин Белого дома сообщил, что переговорный процесс находится в активной фазе. Ключевые роли в нем играют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Трамп подчеркнул, что в администрации сформирована команда, ответственная за взаимодействие с иранской стороной.

Мы сейчас ведем переговоры. Они этим занимаются — вместе с Марко, Джей Ди, у нас есть ряд людей, которые этим занимаются. И другая сторона, могу вам сказать, хочет заключить сделку, — утверждает Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился навсегда отказаться от ядерного оружия. При этом он не уточнил, с кем именно в Тегеране Вашингтон ведет переговоры. В Иране эту информацию не комментировали.

