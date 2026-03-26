В Сети разгадали дату наземной операции США в Иране WSJ: США могут провести наземную операцию в Иране в скором времени

Американские военные готовятся к наземному наступлению на территорию Ирана, сообщил журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд на своей странице в социальной сети X со ссылкой на республиканцев в конгрессе. Оно может начаться уже в ближайшее время, подтвердили председатели комитетов по вооруженным силам обеих палат.

На фоне этих сообщений иранская сторона усиливает оборону стратегически важных объектов. Как сообщил CNN, Тегеран передислоцировал переносные зенитно-ракетные комплексы на остров Харк, опасаясь возможного вторжения. Кипрский журналист Алекс Христофору, в свою очередь, предположил, что заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся переговорах с Ираном могут быть отвлекающим маневром, призванным скрыть подготовку к реальной военной операции на земле.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса.