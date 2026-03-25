25 марта 2026 в 16:55

В Иране снова опровергли ведение переговоров с США

Заявления президента США Дональда Трампа о ведении переговоров с Ираном неправдивы, заявил в эфире телерадиокомпании IRIB глава информационного совета при правительстве республики Элиас Хазрати. Он напомнил, что Вашингтон начал войну в разгар предыдущих встреч делегаций двух стран. По его словам, в этот раз у США ничего не получится.

[Трамп ] утверждает, что заключает мир, ведет переговоры <...>. Это абсолютно не соответствует действительности. <...> Трамп лжет, — сказал Хазрати.

Ранее израильский телеканал Channel 14 сообщил, что Израиль и США могли предоставить иммунитет министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи и спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу, которые могут представлять Тегеран на мирных переговорах с Вашингтоном. Ожидается, что неприкосновенность для иранских политиков будет действовать на протяжении не менее пяти дней.

До этого в МИД Ирана заявили, что Ормузский пролив остается открытым. Тегеран возложил ответственность за возможные сбои в судоходстве на США и Израиль. В ведомстве заявили, что Вашингтон поставил под угрозу региональную стабильность.

