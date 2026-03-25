25 марта 2026 в 14:29

Иран возложил ответственность за сбои в Ормузском проливе на США

Ормузский пролив Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ормузский пролив остается открытым, говорится в письме МИД Ирана в адрес Международной морской организации. Тегеран возложил ответственность за возможные сбои в судоходстве на США и Израиль. В ведомстве заявили, что Вашингтон поставил под угрозу региональную стабильность.

Ормузский пролив остается открытым, и морское сообщение не прекращалось. Судоходство продолжается при условии соблюдения необходимых мер… Ответственность за любые сбои, проблемы с безопасностью или эскалацию рисков на этом важнейшем водном пути и в прилегающем к нему регионе лежит непосредственно на Соединенных Штатах и израильском режиме, — говорится в письме.

В документе отмечается, что в рамках мер безопасности на фоне конфликта суда, принадлежащие участникам агрессии, лишаются права прохода через пролив. Корабли, не относящиеся к враждебным сторонам, могут осуществлять транзит через Ормузский пролив при координации с иранскими властями и при условии непричастности к действиям против Ирана. В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стабилизация ситуации в регионе зависит от прекращения военных действий со стороны США и Израиля.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что контроль Ирана над Ормузским проливом, закрепленный в рамках мирного соглашения с США, позволит сохранить государственную целостность страны. По его словам, также Тегерану необходимо добиться компенсации за ущерб, нанесенный во время боевых действий.

