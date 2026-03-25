25 марта 2026 в 15:53

Израиль и США могли дать иммунитет двум иранским политикам

Channel 14: Аракчи и Галибаф получили иммунитет от Израиля и США

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Израиль и США могли предоставить иммунитет министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи и спикеру парламента Мохаммаду Багеру Галибафу, которые могут представлять Тегеран на мирных переговорах с Вашингтоном, сообщает израильский телеканал Channel 14. Неприкосновенность для иранских политиков, как уточнил источник, будет действовать на протяжении всего времени переговоров — не менее пяти дней.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что США и Иран могут провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже в эти выходные, 28 или 29 марта. По его словам, стороны будут обсуждать ракеты, союзников Тегерана и гарантии безопасности для Ирана.

До этого появилась информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всерьез опасается, что американская сторона может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. По словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

