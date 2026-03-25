Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде Гросси: переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде 28 или 29 марта

США и Иран могут провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже на этих выходных, 28 или 29 марта, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит итальянская газета Corriere della Sera, стороны будут обсуждать ракеты, ополченцев-союзников Тегерана и гарантии безопасности для Ирана.

Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане. Предполагаю, что они будут более широкими и не будут касаться только ядерной энергетики, причины конфликта, — отметил он.

Ранее сообщалось, что иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс. По информации источника, до настоящего момента стороны вели диалог через посредников — Турцию, Египет и Пакистан.

После появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.