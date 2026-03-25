25 марта 2026 в 10:58

Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде

Гросси: переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде 28 или 29 марта

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
США и Иран могут провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже на этих выходных, 28 или 29 марта, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит итальянская газета Corriere della Sera, стороны будут обсуждать ракеты, ополченцев-союзников Тегерана и гарантии безопасности для Ирана.

Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане. Предполагаю, что они будут более широкими и не будут касаться только ядерной энергетики, причины конфликта, — отметил он.

Ранее сообщалось, что иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс. По информации источника, до настоящего момента стороны вели диалог через посредников — Турцию, Египет и Пакистан.

После появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что американская сторона во главе с президентом Дональдом Трампом может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

США
Исламабад
Иран
переговоры
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

