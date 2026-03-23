Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 18:53

Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде

Axios: делегации США и Ирана встретятся в ближайшее время в Исламабаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Иран планируют провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже на этой неделе, сообщает Axios. Иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

По информации источника, до настоящего момента стороны вели диалог через посредников — Турцию, Египет и Пакистан. В публикации говорится, что через них Уиткофф контактировал с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как отметило агентство, ключевое значение для дальнейшего хода переговоров имеет запланированный на сегодня телефонный разговор между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.