Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде

Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде Axios: делегации США и Ирана встретятся в ближайшее время в Исламабаде

США и Иран планируют провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже на этой неделе, сообщает Axios. Иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

По информации источника, до настоящего момента стороны вели диалог через посредников — Турцию, Египет и Пакистан. В публикации говорится, что через них Уиткофф контактировал с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как отметило агентство, ключевое значение для дальнейшего хода переговоров имеет запланированный на сегодня телефонный разговор между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.