25 марта 2026 в 11:24

КСИР объявил об ударах возмездия по Израилю

КСИР: ракетные удары по северу Израиля стали актом возмездия за убитых детей

Корпус стражей Исламской революции (КСИР)
Иранские военнослужащие нанесли мощный ракетный удар по Израилю в качестве мести за убитых детей и мирных граждан Ливана, говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В частности, была поражена военная команда армии противника, расположенная в городе Сафед.

Эта операция является началом серии заранее объявленных операций Корпуса стражей Исламской революции против детоубийственного сионистского режима, в ходе которых места скопления сионистских сил на севере оккупированной Палестины и в секторе Газа будут без всяких оговорок подвергнуты тяжелым ракетным и беспилотным атакам Исламской Республики Иран, — говорится в заявлении.

В дальнейшем планируется нанесение ударов по целям в Тель-Авиве, Кириат-Шмоне, Бней-Браке, а также по местам дислокации армии США в Али-Салеме, Арифджане, Аз-Зарке и Шейх-Иси. Для этого будут использованы системы жидкого и твердого топлива, высокоточное оружие и ударные беспилотники, отметили в КСИР.

Ранее Корпус стражей Исламской революции объявил о начале новой волны ударов по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке. По данным иранских военных, атакам подверглись американские базы Эд-Дафра, Виктория, Принц Султан и Пятый военно-морской флот.

