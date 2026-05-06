ВСУ за сутки десять раз атаковали Запорожскую область

Украинские войска совершили 10 целенаправленных атак на мирные населенные пункты Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Евгений Балицкий. Под ударами оказался Энергодар, а также Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа.

Зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. Две женщины пострадали, — уточнил глава региона.

В Энергодаре в результате налета беспилотника поврежден фасад девятиэтажного здания городской администрации и три легковых автомобиля. Ранения получили две женщины в Энергодаре и Васильевке, однако, по словам главы региона, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В Михайловском и Каменско-Днепровском округах дроны повредили частные жилые дома, при этом оперативный мониторинг обстановки в регионе продолжается.

Ранее стало известно, что работники Запорожской АЭС и их семьи подверглись угрозе при атаке ВСУ на Энергодар. Не менее 15 украинских дронов попытались нанести удар по администрации Энергодара. Мэр города Максим Пухов заявил, что обошлось без пострадавших, но несколько автомобилей получили повреждения.