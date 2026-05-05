05 мая 2026 в 13:27

Атака дронов ВСУ на Энергодар поставила под угрозу семьи атомщиков ЗАЭС

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Работники Запорожской атомной электростанции и члены их семей подверглись серьезной угрозе в результате очередной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на город-спутник станции Энергодар, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Удары наносились прицельно по гражданской инфраструктуре.

Продолжаем фиксировать дроны ВСУ в районе города-спутника Запорожской АЭС. Атака противника на Энергодар угрожает безопасности атомщиков и их семей, — сказала Яшина.

Ранее МАГАТЭ зафиксировало повреждения лаборатории внешнего радиационного контроля на ЗАЭС, причиненные в результате украинской атаки 3 мая. Эксперты организации, посетившие объект, подтвердили, что часть метеорологического оборудования выведена из строя.

До этого Яшина обратила внимание, что Вооруженные силы Украины значительно усилили интенсивность обстрелов района расположения атомной электростанции и Энергодара. По словам директора по коммуникациям, удары фиксируются в том числе непосредственно по промышленной площадке предприятия.

