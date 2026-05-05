МАГАТЭ заявило об ущербе после удара украинского дрона по ЗАЭС

05 мая 2026 в 01:31

МАГАТЭ зафиксировало ущерб после удара украинского БПЛА по лаборатории ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально зафиксировало повреждения лаборатории внешнего радиационного контроля на Запорожской АЭС, причиненные в результате украинской атаки 3 мая. Эксперты организации, посетившие объект, подтвердили, что часть метеорологического оборудования выведена из строя, говорится в публикации агентства в социальных сетях.

Команда МАГАТЭ в понедельник посетила лабораторию внешнего радиационного контроля, через день после того, как по ней ударил беспилотник. Эксперты зафиксировали урон, нанесенный некоторой части оборудования для метеорологического мониторинга, которое теперь не работает, — уточняется в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с этим призвал к максимальной сдержанности. По его словам, необходимо избежать рисков для безопасности атомных станций.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина обратила внимание, что Вооруженные силы Украины значительно усилили интенсивность обстрелов района расположения Запорожской атомной электростанции и ее города-спутника Энергодара. По ее словам, удары фиксируются в том числе непосредственно по промышленной площадке предприятия.

