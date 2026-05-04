ВСУ усилили обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

Вооруженные силы Украины значительно усилили интенсивность обстрелов района расположения Запорожской атомной электростанции и ее города-спутника Энергодара, заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, удары фиксируются в том числе непосредственно по промышленной площадке предприятия.

Атаки на город и прилегающие к станции территории, к сожалению, продолжаются. Фиксируются в том числе удары по промышленной площадке. Интенсивность обстрелов очень высокая, — сказала Яшина.

Накануне, 3 мая, в пресс-службе ЗАЭС заявили, что украинские войска атаковали дронами лабораторию внешнего радиационного контроля станции, которая следит за радиационной обстановкой вокруг площадки и метеопараметрами. Предварительных данных о жертвах и пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано.

Независимый эксперт в атомной отрасли, директор «Атоминфо» Александр Уваров объяснил, что атака на лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС представляет собой удар по важной составляющей системы ядерной безопасности, а не местное происшествие.