«Вредоносность»: Лихачев высказал опасения по поводу происходящего у ЗАЭС

Лихачев: количество ударов по ЗАЭС растет день ото дня

Число ударов противника по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодару увеличивается день ото дня, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев сознательно и методично усиливает давление.

Надо сказать, что просто день от дня, неделя от недели нарастает давление, нарастает количество ударов и вредоносность этих ударов и по инфраструктуре Запорожской АЭС, и по городу Энергодару. Это сознательное нагнетание, — сказал Лихачев.

Ранее глава Росатома прокомментировал гибель человека на территории ЗАЭС. По его словам, был нанесен удар по инфраструктуре станции, по автотранспортному парку, по дежурным автомобилям. В результате погиб водитель. Лихачев назвал его смерть убийством.

До этого порядка четырех беспилотников ВСУ предприняли попытки атаковать объекты городской инфраструктуры Энергодара. По словам мэра города Максима Пухова, все службы работали в усиленном режиме. Также директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что убийство сотрудника в день 40-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС стало ударом по главному барьеру ядерной безопасности, а именно людям.