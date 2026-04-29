29 апреля 2026 в 16:27

«Вредоносность»: Лихачев высказал опасения по поводу происходящего у ЗАЭС

Лихачев: количество ударов по ЗАЭС растет день ото дня

Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число ударов противника по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодару увеличивается день ото дня, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев сознательно и методично усиливает давление.

Надо сказать, что просто день от дня, неделя от недели нарастает давление, нарастает количество ударов и вредоносность этих ударов и по инфраструктуре Запорожской АЭС, и по городу Энергодару. Это сознательное нагнетание, — сказал Лихачев.

Ранее глава Росатома прокомментировал гибель человека на территории ЗАЭС. По его словам, был нанесен удар по инфраструктуре станции, по автотранспортному парку, по дежурным автомобилям. В результате погиб водитель. Лихачев назвал его смерть убийством.

До этого порядка четырех беспилотников ВСУ предприняли попытки атаковать объекты городской инфраструктуры Энергодара. По словам мэра города Максима Пухова, все службы работали в усиленном режиме. Также директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что убийство сотрудника в день 40-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС стало ударом по главному барьеру ядерной безопасности, а именно людям.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
