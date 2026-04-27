27 апреля 2026 в 12:15

На ЗАЭС обвинили Киев в ударе по ядерной безопасности

На ЗАЭС назвали убийство сотрудника станции ударом по ядерной безопасности

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожская АЭС в Энергодаре Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Убийство сотрудника Запорожской АЭС Киевом в день 40-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС стало ударом по главному барьеру ядерной безопасности, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, совпадение этих событий с траурной датой невозможно воспринимать иначе как тревожный и показательный сигнал.

Совпадение этих событий с 40-й годовщиной Чернобыльской аварии невозможно воспринимать иначе как тревожный и показательный сигнал. Чернобыль наглядно продемонстрировал, что главный барьер ядерной безопасности — это люди, — сказала Яшина.

Она подчеркнула, что речь идет о профессионалах, которые обеспечивают контроль, устойчивость и защиту станции в любых условиях, но сегодня именно эти люди становятся целью. Яшина также отметила, что безопасность атомной станции напрямую зависит от ее сотрудников, и это один из главных уроков трагедии на Чернобыльской АЭС. Она добавила, что работники атомной отрасли не должны становиться военными целями.

Ранее МАГАТЭ заявило, что Запорожская атомная станция в воскресенье, 26 апреля, в 15-й раз с момента начала украинского кризиса временно осталась без внешнего энергоснабжения. Инцидент случился в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
