На ЗАЭС обвинили Киев в ударе по ядерной безопасности

Убийство сотрудника Запорожской АЭС Киевом в день 40-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС стало ударом по главному барьеру ядерной безопасности, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, совпадение этих событий с траурной датой невозможно воспринимать иначе как тревожный и показательный сигнал.

Совпадение этих событий с 40-й годовщиной Чернобыльской аварии невозможно воспринимать иначе как тревожный и показательный сигнал. Чернобыль наглядно продемонстрировал, что главный барьер ядерной безопасности — это люди, — сказала Яшина.

Она подчеркнула, что речь идет о профессионалах, которые обеспечивают контроль, устойчивость и защиту станции в любых условиях, но сегодня именно эти люди становятся целью. Яшина также отметила, что безопасность атомной станции напрямую зависит от ее сотрудников, и это один из главных уроков трагедии на Чернобыльской АЭС. Она добавила, что работники атомной отрасли не должны становиться военными целями.

Ранее МАГАТЭ заявило, что Запорожская атомная станция в воскресенье, 26 апреля, в 15-й раз с момента начала украинского кризиса временно осталась без внешнего энергоснабжения. Инцидент случился в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС.