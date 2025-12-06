ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 13:37

Запорожская АЭС подверглась блэкауту по вине ВСУ

МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 11-й раз лишилась внешнего питания

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
В ночь на 6 декабря было нарушено внешнее электропитание Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно сообщению организации в соцсети Х, это стало одиннадцатым случаем полной потери внешнего питания ЗАЭС с начала конфликта на Украине.

После того как станция пережила получасовой блэкаут, специалистам удалось восстановить электроснабжение путем переподключения к 330-киловольтной линии. Однако, как уточнили в МАГАТЭ, соединение с основной, 750-киловольтной линией электропередач, которое является критически важным для безопасности АЭС, остается разорванным.

Ранее стало известно, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы, соответствующей природным показателям. Опасность для сотрудников, местных жителей и природы отсутствует.

До этого глава Росатома сообщил, что Россия готова к международному сотрудничеству в области использования электроэнергии Запорожской АЭС. По его утверждению, правительство страны рассматривает возможность взаимодействия с мировым сообществом также и по вопросам энергии с Украины.

