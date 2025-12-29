«До компромисса далеко»: политолог об итогах встречи Трампа и Зеленского

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Майами не привела к значительным результатам, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, сторонам предстоят дополнительные раунды переговоров, в частности с участием России.

Я согласен, что никаких принципиальных подвижек ни с той, ни с другой стороны не произошло на встрече Трампа с Зеленским. То есть по-прежнему остался вопрос о территориях, и, конечно, идея референдума позволяет Зеленскому этот вопрос замотать, по крайней мере на какое-то время. Есть по-прежнему неясности, касающиеся специфики американского участия в обеспечении гарантий безопасности Украины. Есть, с моей точки зрения, очень нереалистические представления о возможном составе Вооруженных сил Украины. То есть, в общем-то, говорить о том, что эти переговоры привели к какому-то прорыву, преждевременно, — поделился Кортунов.

Он предположил, что с точки зрения Киева встреча все же прошла успешно, поскольку она позволила продолжить диалог и получить минимальную поддержку со стороны США для 20-пунктного плана Зеленского. Таким образом, по словам политолога, инициатива по следующему этапу мирного урегулирования конфликта теперь возложена на Россию.

По всей видимости, команде США предстоит каким-то образом начать новый раунд переговоров с Москвой и пытаться найти взаимопонимание по тем позициям, которые обсуждались на саммите. Но при этом сам Трамп тоже выразил понимание российской позиции. А вот Киев, по всей видимости, питает надежды, что американская сторона усилит давление на Москву. Подводя итоги, можно сказать, что сейчас будет очередной цикл переговорного процесса. Не думаю, что мы выйдем на прямые двусторонние переговоры Москвы и Киева, хотя такая возможность сейчас обсуждается в США. Но пока до компромисса, если он вообще возможен, нам еще очень далеко, — добавил Кортунов.

Ранее в ходе встречи с Трампом во Флориде Зеленский подтвердил свою готовность к обсуждению вопросов, связанных с территориальными компромиссами. Основу переговоров составит детальный план мирного урегулирования, включающий 20 пунктов.