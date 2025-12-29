Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:29

«До компромисса далеко»: политолог об итогах встречи Трампа и Зеленского

Политолог Кортунов: встреча Трампа и Зеленского не привела к прорыву

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Alex Brandon / AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Майами не привела к значительным результатам, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, сторонам предстоят дополнительные раунды переговоров, в частности с участием России.

Я согласен, что никаких принципиальных подвижек ни с той, ни с другой стороны не произошло на встрече Трампа с Зеленским. То есть по-прежнему остался вопрос о территориях, и, конечно, идея референдума позволяет Зеленскому этот вопрос замотать, по крайней мере на какое-то время. Есть по-прежнему неясности, касающиеся специфики американского участия в обеспечении гарантий безопасности Украины. Есть, с моей точки зрения, очень нереалистические представления о возможном составе Вооруженных сил Украины. То есть, в общем-то, говорить о том, что эти переговоры привели к какому-то прорыву, преждевременно, — поделился Кортунов.

Он предположил, что с точки зрения Киева встреча все же прошла успешно, поскольку она позволила продолжить диалог и получить минимальную поддержку со стороны США для 20-пунктного плана Зеленского. Таким образом, по словам политолога, инициатива по следующему этапу мирного урегулирования конфликта теперь возложена на Россию.

По всей видимости, команде США предстоит каким-то образом начать новый раунд переговоров с Москвой и пытаться найти взаимопонимание по тем позициям, которые обсуждались на саммите. Но при этом сам Трамп тоже выразил понимание российской позиции. А вот Киев, по всей видимости, питает надежды, что американская сторона усилит давление на Москву. Подводя итоги, можно сказать, что сейчас будет очередной цикл переговорного процесса. Не думаю, что мы выйдем на прямые двусторонние переговоры Москвы и Киева, хотя такая возможность сейчас обсуждается в США. Но пока до компромисса, если он вообще возможен, нам еще очень далеко, — добавил Кортунов.

Ранее в ходе встречи с Трампом во Флориде Зеленский подтвердил свою готовность к обсуждению вопросов, связанных с территориальными компромиссами. Основу переговоров составит детальный план мирного урегулирования, включающий 20 пунктов.

переговоры
США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка переводила деньги ВСУ и получила 13 лет
Пластический хирург объяснил, какие черты внешности определяют гены
Опубликованы фото с убитыми горем Меньшовой и Гординым у гроба Алентовой
Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.