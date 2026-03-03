Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:52

Операцию США назвали поводом для Индии расширить закупки нефти у России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военная операция США и Израиля против Ирана может помешать Индии выполнить требование Вашингтона по отказу от российской нефти, сообщает The New York Times. Эскалация в регионе повлияла на маршруты поставок и структуру импорта сырья для Нью-Дели.

Nikkei Asia со ссылкой на данные Kpler сообщила, что в последние месяцы Индия увеличила поставки нефти из стран Ближнего Востока и сократила импорт из России. В феврале объем поставок сырой нефти из Саудовской Аравии достиг 1,01 млн баррелей в день, из Ирака — 980 тыс. баррелей в день.

Рост закупок в регионе увеличил объем поставок сырья в Индию через Ормузский пролив на 56% по сравнению с августом 2025 года. В тот период США ввели дополнительные 25-процентные пошлины для Нью-Дели из-за закупок российской нефти. По оценке Kpler, в феврале через этот маршрут прошло 52% общего импорта сырой нефти Индией.

После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран нанес удары по американским союзникам на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив. Ведущий аналитик по переработке и поставкам в Kpler Сумит Ритолия заявил, что в краткосрочной перспективе любая эскалация конфликта «немедленно проявится в виде повышения цен, расходов на перевозку и страхование, а не в резком снижении предложения».

Ритолия допустил, что при росте издержек индийские нефтеперерабатывающие компании могут возобновить закупки у российских поставщиков.

Ранее сообщалось, что Германия за четыре года дополнительно потратила почти €40 млрд (почти 3,7 трлн рублей) на закупку нефти после прекращения импорта из России. Средневзвешенная цена закупки нефти в ФРГ выросла после введения санкций против РФ. В январе — ноябре 2021 года цена составляла €55,2 (5093 рубля) за баррель, в 2022 году увеличилась до €90,5 (8350 рублей) за баррель. В последующие три года цены постепенно снижались, но оставались выше допандемийного уровня.

