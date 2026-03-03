Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:56

Авария с возгоранием «Газели» и «Жигулей» на МКАД попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кадры жесткого ДТП на МКАД, где после столкновения сгорели два автомобиля, опубликовал РЕН ТВ. На записи видно, как двигавшийся по дороге фургон «Газель» резко уходит влево и врезается в легковой «Жигули».

Мгновенно вспыхнувшее пламя охватило сначала грузовой автомобиль, а затем перекинулось на вторую машину. Из-за аварии на участке было перекрыто три полосы из пяти, однако сейчас движение уже восстановлено. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее по меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ленинградской области. Авария произошла после того, как водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

До этого сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, всех раненых доставили в больницу. Надзорное ведомство провело проверку обстоятельств произошедшего.

Кроме того грузовой автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на пожилую женщину в Волгограде. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

ДТП
Москва
МКАД
аварии
