Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика В Волгограде грузовик задним ходом насмерть задавил 84-летнюю пенсионерку

Грузовой автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на пожилую женщину в Волгограде, сообщили в региональном главке МВД. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации, в 13:18 41-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-3009», двигаясь задним ходом во дворе дома №3 по пер. Демократический, совершил наезд на 84-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте, — сказано в сообщении.

