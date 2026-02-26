Зимняя Олимпиада — 2026
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика

В Волгограде грузовик задним ходом насмерть задавил 84-летнюю пенсионерку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Грузовой автомобиль при движении задним ходом совершил наезд на пожилую женщину в Волгограде, сообщили в региональном главке МВД. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации, в 13:18 41-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-3009», двигаясь задним ходом во дворе дома №3 по пер. Демократический, совершил наезд на 84-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте, — сказано в сообщении.

Ранее на Камчатке следователи возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибла 14-летняя девочка. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, ДТП случилось вечером 25 февраля в жилой зоне Петропавловска-Камчатского.

До этого в Приморском крае 45-летний водитель насмерть задавил знакомого, перепутав его со своим противником во время ночного конфликта. Инцидент произошел 24 февраля на улице Лазо в Артеме. Мужчина сел за руль Toyota Axio и совершил наезд, ошибочно приняв потерпевшего за участника ссоры, от полученных травм тот скончался на месте.

