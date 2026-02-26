Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 15:25

Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных

Олейник: для ДНК-экспертизы в ВСУ принято отрезать части тела погибшего бойца

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Чтобы идентифицировать личность погибшего военнослужащего, в ВСУ часто отрезают части его тела, сообщил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это необходимо для последующей ДНК‑экспертизы.

Чтобы провести ДНК‑экспертизу и юридически зафиксировать гибель, часто приходится отрезать для анализа части тела погибшего. Недавно я читал интервью одного из командиров ВСУ, который подтвердил, что подобная практика существует (он упоминал ногу, в отдельных словах — и голову). ДНК‑экспертиза действительно остается основным способом юридического подтверждения гибели, когда нет других доказательств, — отметил Олейник.

Все дело в том, продолжил собеседник, что компенсация семье положена только за официально признанных погибшими, а не пропавшими без вести.

Упоминалась сумма в 15 млн гривен — это примерно $300 тыс. А еще пару лет назад в Cети появлялись такие свидетельства — жена убитого бойца рассказывала о «расценках» на эвакуацию с поля боя: привезти раненого стоило около $300, тело — около $500, — рассказал экс-нардеп.

Ранее стало известно, что украинские солдаты отправляют части тел погибших сослуживцев их семьям ради получения родственниками положенных компенсаций. В противном случае, выплат приходится ждать слишком долго или не дождаться вовсе.

Украина
ВСУ
погибшие
компенсация
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
