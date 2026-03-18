Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 19:25

В Госдуме предрекли резкий скачок цен на нефть из-за ударов по АЭС «Бушер»

Депутат Колесник: цены на нефть могут превысить $200 из-за ударов по АЭС «Бушер»

Монитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти на Московской бирже Монитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти на Московской бирже Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране, расположенной в нескольких километрах от побережья Персидского залива, могут привести к радиационному загрязнению Ормузского пролива, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в таком случае судоходство в регионе окончательно встанет, а цены на нефть могут оказаться выше $200 (более 16,7 тыс. рублей) за баррель.

Если пролив перестанет быть судоходным, — а при радиационной аварии это неизбежно — резко вырастут цены на нефть и газ, а следом произойдет мировой экономический кризис. Стоимость нефти может достичь и $200 за баррель или еще выше. Потому что вся торговля нефтью через Персидский залив встанет, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что удары по АЭС повышают и риск ядерной войны.

Атака на АЭС, приведшая к атомной катастрофе, — это то же самое, что удар ядерным оружием. То есть все ограничения на его применение снимаются, — подчеркнул Колесник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что атака на «Бушер» может привести к плачевным последствиям для всего Ближнего Востока. По его словам, нападения на такие объекты всегда сопряжены с риском возникновения гуманитарных катастроф.

нефть
АЭС
Иран
Персидский залив
Кристина Воронина
К. Воронина
Павел Воробьев
П. Воробьев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.