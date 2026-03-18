В Госдуме предрекли резкий скачок цен на нефть из-за ударов по АЭС «Бушер» Депутат Колесник: цены на нефть могут превысить $200 из-за ударов по АЭС «Бушер»

Удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране, расположенной в нескольких километрах от побережья Персидского залива, могут привести к радиационному загрязнению Ормузского пролива, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в таком случае судоходство в регионе окончательно встанет, а цены на нефть могут оказаться выше $200 (более 16,7 тыс. рублей) за баррель.

Если пролив перестанет быть судоходным, — а при радиационной аварии это неизбежно — резко вырастут цены на нефть и газ, а следом произойдет мировой экономический кризис. Стоимость нефти может достичь и $200 за баррель или еще выше. Потому что вся торговля нефтью через Персидский залив встанет, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что удары по АЭС повышают и риск ядерной войны.

Атака на АЭС, приведшая к атомной катастрофе, — это то же самое, что удар ядерным оружием. То есть все ограничения на его применение снимаются, — подчеркнул Колесник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что атака на «Бушер» может привести к плачевным последствиям для всего Ближнего Востока. По его словам, нападения на такие объекты всегда сопряжены с риском возникновения гуманитарных катастроф.