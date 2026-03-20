КСИР заявил об ударах по Иерусалиму, Хайфе и базе в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении целей в Иерусалиме, Хайфе и на авиабазе в ОАЭ, передает агентство YJC. Для ударов использовались беспилотные летательные аппараты и ракеты различных типов, включая «Хейбар шекан», «Зульфикар», «Гаям» и «Кадр».

В ходе 66-го этапа операции «Правдивое обещание 4» были успешно поражены цели в Западном Иерусалиме, Хайфе, а также на базе «Аль-Дафра», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах «Минхад», «Аль-Дафра», «Аль-Адаири» и «Мина Салман». Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на базах «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ поразили командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба.