Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 11:11

КСИР заявил об ударах по Иерусалиму, Хайфе и базе в ОАЭ

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении целей в Иерусалиме, Хайфе и на авиабазе в ОАЭ, передает агентство YJC. Для ударов использовались беспилотные летательные аппараты и ракеты различных типов, включая «Хейбар шекан», «Зульфикар», «Гаям» и «Кадр».

В ходе 66-го этапа операции «Правдивое обещание 4» были успешно поражены цели в Западном Иерусалиме, Хайфе, а также на базе «Аль-Дафра», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции сообщила, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах «Минхад», «Аль-Дафра», «Аль-Адаири» и «Мина Салман». Атаки были совершены с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. В частности, на базах «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ поразили командные центры, топливные резервуары и ангары для оборудования.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба.

КСИР
Иран
Израиль
Иерусалим
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.