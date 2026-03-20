В России создадут антидот от одного из самых смертоносных токсинов Голикова сообщила о разработке Роспотребнадзором антидота к токсину рицина

Российские научные учреждения Роспотребнадзора ведут разработку уникального препарата для блокировки токсина рицина, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии ведомства. По ее словам, в разработке задействован, в том числе, Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, входящий в структуру службы, передает РИА Новости.

Среди ожидаемых результатов работы этого центра — <…> не имеющий аналогов в мире препарат, ингибирующий активность токсина рицина, — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что в России зафиксирован устойчивый прирост медицинских кадров: за период с 2023 по 2025 год количество врачей увеличилось примерно на 20 тыс. человек. Она уточнила, что только в 2025 году ряды российских докторов пополнили 7 тыс. специалистов.

Прежде Голикова заявила, что в РФ удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения, при этом в 18 регионах зафиксирован положительный прирост. По ее словам, демографическая динамика демонстрирует устойчивость, несмотря на общемировые тенденции.