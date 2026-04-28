Путин защитил Голикову от московской непогоды

Путин раскрыл зонт над Голиковой для защиты от дождя со снегом в Москве

Президент России Владимир Путин последовал правилам этикета, раскрыв свой зонт и защитив от столичной непогоды вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Глава государства посетил Федеральный центр медицины катастроф в Москве, и Голикова была единственной женщиной среди сопровождавших президента.

Во время осмотра экспозиции на улице, где была выставлена бронированная скорая помощь, президент нес зонт на протяжении всей экскурсии, защищая Голикову от московского дождя со снегом. Путин пошутил: «Без зонта девушка». Когда президенту позже предложили передать зонт одному из других мужчин в делегации, он вежливо отказался.

Ранее Путин заявил, что сотрудники скорой медицинской помощи проявляют самоотверженность в условиях работы во время специальной военной операции. Российский лидер также подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи. По его словам, она остается бесплатной, действует по единым стандартам и оказывает помощь круглосуточно.