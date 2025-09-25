Как выбрать зонт: полезные советы для подбора зонта

Для многих зонт является не просто предметным приложением к сезону дождей, а настоящим показателем вкуса, стиля, даже статуса. Но даже если для вас зонт — это просто зонт, то он в любом случае должен быть качественным и не сломаться от первого же порыва ветра. Рассказываем, как выбрать зонт, который прослужит долгие годы и будет поднимать настроение в серую дождливую погоду.

Как выбрать зонт: автомат, полуавтомат или механика

Для начала нужно определиться с моделью. Существует две группы зонтов:

Трости — имеют простую и надежную конструкцию. Прямые спицы делают купол такого зонта жестким и более округлым. Вероятность, что трость поломается от сильных порывов ветра, значительно ниже благодаря большому куполу и весу. Такая модель будет выигрывать и с точки зрения статусности, но есть нюанс: его не всегда удобно носить с собой, так как аксессуар не компактный.

Складные — более удобные в использовании, можно носить в сумке. Стержень легко можно сложить, аксессуар становится компактным. Притом такие зонты могут быть с разным количеством сложений, от двух до пяти. Но чем меньше вариантов сложений, тем аксессуар менее подвержен поломкам.

Все складные модели, в свою очередь, делятся на три основных вида:

Автомат — раскрывается и складывается одним нажатием кнопки. Но чтобы зонт полностью закрылся, нужно помочь вручную (чтобы сжалась пружина).

Полуавтомат — купол открывается при помощи кнопки, а складывается при помощи рук.

Механический — открывается и закрывается только вручную.

Как выбрать зонт женский

Как выбрать зонт женский

Женский зонт — незаменимый аксессуар в гардеробе женщины, который помогает сохранить в презентабельном виде одежду, а также прическу и макияж в непогоду. Как выбрать зонт от дождя, чтобы он не только был удобным и легким, но и позволял чувствовать себя эффектно?

Эффект поможет произвести форма. Рассказываем, какие бывают:

Традиционная круглая форма — стандартная практически для всех моделей.

Куполообразная форма — чаще всего бывает у моделей в виде трости и хорошо защищает от непогоды.

Квадратная, треугольная и других вариаций форма (например, в виде сердца) — необычное оформление краев купола делает аксессуар ярким и заметным. Такой зонт поможет дополнить образ к определенному мероприятию или фотосессии.

Эффект поможет произвести также смарт-зонт с подсветкой, которая обеспечивает достаточное освещение в темное время суток или при низкой видимости. Какой зонт выбрать — дело вкуса и задачи, которую он должен выполнить.

Как выбрать зонт мужской

Выбрать хороший зонт для мужчины так же важно, как подобрать костюм, галстук или часы. Качественный аксессуар не только защищает от дождя и ветра, но и производит определенный эффект. И если женские модели представлены в ярких расцветках, с необычным декором, элегантными формами и даже рюшами, то мужские зонты будут массивными и лаконичными, в сдержанных расцветках, чаще всего однотонные.

Какой зонт выбрать мужчине, зависит прежде всего от образа жизни и стиля в одежде. Складная модель будет удачно смотреться с ветровкой, курткой-бомбером, байкерской курткой, укороченным пальто. Зонт в виде трости больше подходит для классического делового стиля, мужчине среднего и старшего возраста. Трость будет сочетаться с длинным или средней длины пальто, плащом, классической курткой, классическим костюмом.

Как выбрать прочный зонт

Как выбрать качественный зонт: важные советы

Каким бы красивым ни был зонт, если его качество оставляет желать лучшего, то впечатление от обладания эффектным на вид аксессуаром будет испорчено. Как выбрать прочный зонт? Обращаем внимание на детали.

Материал каркаса

Это своеобразный фундамент аксессуара. Материалом каркаса может быть карбон, сталь, алюминий, сплав металлов. Алюминиевый зонт окажется самым недолговечным, хотя и самым легким.

Количество спиц

Для стандартной защиты от ветра достаточно, чтобы у аксессуара было от 8 до 10 спиц.

Материал купола

Это может быть нейлон (не особо практичное полотно), сатин, жаккард (эффектный, однако не подходит для обильных осадков), полиэстер (прочен, влагоустойчив), эпонж (влагоустойчивый, быстро сохнет, прочный).

Какой зонт лучше выбрать, дадим еще несколько советов:

при открытии/сложении зонта не должно быть скрипов, скрежета;

спицы должны быть качественно закреплены;

аксессуар должен открываться и закрываться плавно;

ткань у разложенного зонта должна быть хорошо натянута, без провисания, но и без перетяжек.

Качественный зонт не так уж сложно отличить от некачественного. Если аксессуар очень легкий, в нем мало спиц, много вариантов сложений и цена низкая, то перед вами недолговечный предмет. Лучше покупать аксессуары известных брендов, в магазинах, где предоставляют гарантию на продукцию. Желаем удачных покупок и хорошей погоды!

