22 сентября 2025 в 07:00

Обвал полярного холода, снег, ветер: как изменился прогноз погоды в октябре

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Синоптики представили новый прогноз погоды на октябрь в РФ. Данные метеорологов вряд ли обрадуют россиян. Второй осенний месяц будет богатым на сюрпризы, в том числе неприятные. Когда ждать резкого похолодания, заморозков и снега — в материале NEWS.ru.

Когда наступят холода в октябре

Согласно обновленным прогнозам, в первой декаде октября на европейской территории России следует ждать ощутимых заморозков. Как рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев, речь идет не просто о сезонном похолодании.

«Мы начнем довольно резко, подчас стремительно, перемещаться в зимний режим. Пока все говорит о том, что никакого мягкого вхождения в холода не произойдет. Аномально холодная погода, похоже, станет своего рода холодным душем для россиян», — пояснил Сергеев.

По его словам, в первые дни октября морозы придут в регионы Центральной России, не избежит этой участи и Москва.

«С комфортной осенью, вероятно, придется попрощаться. С наступлением октября столбики термометров начнут неуклонно ползти вниз. В дневное время воздух все еще будет прогреваться до +7–10 градусов, однако ночью россиян ожидают не самые приятные сюрпризы. Стоит ждать ощутимых заморозков уже в первую декаду месяца», — сказал собеседник NEWS.ru.

В регионах Урала и Сибири, отметил Сергеев, погода будет еще более экстремальной.

«Зима придет сюда раньше обычного. Заметное похолодание начнется в первые октябрьские дни. Дневная температура едва будет достигать +4–6 градусов, а ночи окажутся весьма холодными. Придется доставать зимние куртки, шапки и шарфы», — сообщил метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько выпадет осадков в октябре

Вероятно, октябрь не будет сильно дождливым месяцем, отметил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов.

«В большинстве регионов пока не прогнозируются интенсивные осадки, в некоторых даже будет наблюдаться их дефицит. Сильной сырости и неприятной промозглости не ожидается. Это снизит риск гололеда в утренние часы», — пояснил специалист.

Тем не менее он отметил, что октябрь с большой долей вероятности окажется очень ветреным, что усилит ощущение холода даже в дневное время.

Ждать ли золотой осени в октябре

Метеоролог Евгений Тишковец в беседе с NEWS.ru подтвердил, что с начала октября начнется наступление осени по всем фронтам и обвал полярного холода. В это время в Москве по народному календарю наступит золотая осень, которая продлится до 14 октября, пояснил эксперт.

Тишковец отметил, что этот период является поворотным моментом сезона — среднесуточная температура перейдет отметку в +10 градусов и опустится. «Для фотосинтеза это критическая температура. Хлорофилл распадается и перестает маскировать зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза. На листьях появляется багрянец и золото», — отметил Тишковец.

Семенов подчеркнул, что основной пик похолодания начнется в середине октября. «С одной стороны, мы будем любоваться красотой осени, с другой — кутаться в теплую одежду из-за пронизывающего холода», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпадет ли в октябре снег

Следует различать выпадение снега, который прошел и растаял, и формирование первого снежного покрова, пояснил в беседе с NEWS.ru метеоролог Михаил Леус.

По его словам, в XXI веке средняя дата первого снега приходится на 16 октября, однако он может выпасть гораздо раньше. Например, в 2017 году первый снег прошел 6 сентября.

«Ничего необычного в том, что первый снег может выпасть в столице в начале октября, нет. Средний многолетний срок формирования первого снежного покрова — 2 ноября. Самый ранний в XXI веке снежный покров лег 9 октября», — рассказал синоптик.

Ранее метеорологи не исключали, что выпадение снега и гололед вынудят автомобилистов в отдельных регионах «переобуться» раньше срока. Вероятно, в октябре это придется сделать жителям Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Перми, а также Красноярска.

По данным «Яндекс Погоды», первый снег на стыке октября и ноября может выпасть в городах Сибири и Урала.

Синоптики отмечали, что из-за значительных климатических изменений все чаще в РФ проникают воздушные массы из южных широт, вплоть до Средней Азии и Африки. Практически синхронно на юг Сибири поступает холодный арктический воздух. Их столкновение приводит к перепадам температуры, похолоданиям и выпадению интенсивных осадков, в том числе ледяных дождей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru ранее сообщил, что среднемесячная температура в ноябре в Москве ожидается на три градуса выше многолетних значений. По словам Тишковца, в этом месяце количество осадков в столице ожидается в пределах нормы.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля. Осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу месяца начнет формироваться снежный покров», — рассказал синоптик.

