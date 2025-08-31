Прогноз погоды на осень 2025 года: вернется ли тепло, будет ли бабье лето?

Лето в Москве заканчивается аномальной жарой, однако уже 1 сентября погода изменится. Чего ждать от осени в 2025 году, какими будут сентябрь, октябрь и ноябрь?

Какой погодой начнется сентябрь 2025 года, чего ждать от месяца

Сентябрь ожидается теплее обычного на большей территории европейской части России, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, самая сильная температурная аномалия ожидается на северо-западе региона.

«До середины сентября средняя температура будет устойчиво держаться на 2−4 градуса выше нормы. Затем в регионе возможно арктическое вторжение, и столбики термометров опустятся ниже обычного. Этот период окажется недолгим, и в конце месяца вновь прогнозируется потепление», — сообщил Леус.

Долговременный прогноз «Метеоновости» обещает Москве и Петербургу период жаркой (плюс 24–25 градусов) и солнечной погоды на второй неделе сентября.

Метеоролог Александр Сергеев в разговоре с NEWS.ru предупредил: бабьего лета не будет.

«Первые дни месяца окажутся комфортными, и сложится впечатление, что лето никуда не ушло. Однако это окажется заблуждением: уже начиная со второй декады большую часть регионов накроет резкое похолодание, и мы начнем стремительно погружаться в осень», — прогнозирует Сергеев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Каким будет октябрь 2025 года в Москве и Центральной России

Специалисты «Яндекс.Погоды» прогнозируют, что октябрь в Москве окажется теплее обычного: большую часть месяца температура не будет опускаться ниже плюс 8–10 градусов. Тем не менее именно в октябре придут первые ночные заморозки.

Научный руководитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что октябрь для Москвы станет «переходным месяцем».

«Если в первой декаде еще возможны теплые дни до +15 градусов, то к концу месяца стоит ожидать первых заморозков», — прогнозирует Позднякова.

В Санкт-Петербурге ожидается схожая ситуация, однако может оказаться холоднее из-за близости Финского залива с его ветрами. При этом для Поволжья и Сибири октябрь 2025 года станет самым теплым за последние годы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чего ждать от ноября 2025 года в Москве и РФ

Ноябрь 2025 года принесет в Москву похолодание и резкие смены погоды. Ожидаются дожди, мокрый снег, средняя температура днем около плюс 1 градуса, ночью до минус 3.

В то же время в некоторых регионах России ожидаются аномально высокие температуры. В Нижнем Новгороде, Самаре и Казани ноябрь может стать самым теплым за последние 10 лет, а в Петербурге — за 30 лет.

При этом в ноябре ожидается очень большое количество осадков: по оценкам метеорологов, после очень засушливой осени 2024 года погода в мегаполисах России возвращается к норме. Так, сентябрь в Москве и Санкт-Петербурге начнется с нормальным количеством осадков, но потом октябрь принесет столице в полтора раза больше осадков, чем обычно, а в городе на Неве будет вдвое дождливее обычного. В ноябре в Москве ожидается обычное количество дождей, а Петербург будет продолжать заливать.

