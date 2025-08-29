Бабье лето или морозы? Синоптики «убили» новым прогнозом погоды на сентябрь

Первые дни сентября обещают быть довольно теплыми и комфортными. Однако синоптики утверждают: такой старт осени будет обманчивым. Какой погоды ждать в ближайший месяц, готовиться ли к резкому похолоданию или же мы получим продолжение лета — в материале NEWS.ru.

Продлится ли летнее тепло в сентябре

Центральная часть России встретит начало месяца теплом, обещает в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. «Первые дни месяца окажутся комфортными, и сложится впечатление, что лето никуда не ушло. Однако это окажется заблуждением: уже начиная со второй декады большую часть регионов накроет резкое похолодание, и мы начнем стремительно погружаться в осень», — рассказал Сергеев.

По его словам, на отдельных территориях температурные качели окажутся особенно выраженными. «Например, в Новосибирске в дневное время столбик термометра не будет подниматься выше +5 градусов, а ночные показатели начнут опускаться ниже нуля. Это означает, что местных жителей ожидают безо всякого преувеличения морозные дни, когда придется доставать из гардероба куртки, шарфы и шапки», — рассказал Сергеев.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение сентября жителей Москвы ожидает довольно переменчивая погода.

«В сентябре ждем много солнечных дней, хотя будут, конечно, и пасмурные. Погода прогнозируется достаточно переменчивая. В целом температура ожидается около и выше нормы. И будут два-три периода бабьего лета», — рассказал Вильфанд.

По предварительным данным метеосервисов, с 20 по 30 сентября москвичи и гости столицы смогут наблюдать классическую осеннюю погоду с постепенным понижением температур. Дневные показатели в начале периода составят от +14 до +16 градусов, к 30 сентября столбики термометров опустятся до +12–13 градусов. Ночные температуры будут снижаться более заметно. Особенно холодными ожидаются ночи с 25 по 30 сентября, когда столбики термометров в отдельных районах Подмосковья могут опуститься до +3 градусов.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что уже 1 сентября «скользнет холодный атмосферный фронт, небо нахмурится, отметившись небольшим локальным дождем».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В последующие сутки благодаря скандинавскому антициклону снова распогодится, ночами посвежеет до +10–13, в дневные часы — +18–21. Это настоящее бабье лето», — пояснил специалист.

Синоптик Михаил Леус в беседе с NEWS.ru подтвердил, что первые дни окажутся довольно теплыми, с температурой +20–25 градусов.

Как часто будут идти дожди в сентябре

Согласно имеющимся прогнозам, основные осадки выпадут в конце первого осеннего месяца. Так, в период с 20 по 30 сентября ожидается от пяти до семи дней с осадками, рассказал метеоролог Александр Сергеев.

По данным метеосервисов, наиболее дождливыми будут 23, 24 и 29 сентября, когда вероятность осадков достигнет 70–80%. Общее количество влаги за последнюю декаду сентября составит около 20–25 мм, что соответствует климатической норме для этого времени года. Преобладающей будет переменная облачность с частыми пасмурными периодами, особенно во второй половине периода.

По данным метеорологов «Яндекс.Погоды», в сентябре осадки распределятся неравномерно: одни города вернутся к многолетним нормам после засушливых сезонов (как, например, в Москве), другие столкнутся с повышенной влажностью.

Санкт-Петербург встретит сентябрь в пределах многолетней нормы, но первый месяц осени окажется заметно влажнее, чем годом ранее.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Напомним, участившиеся осадки являются прямым следствием глобальных процессов, и климатологи предлагают научное объяснение происходящему. Изменение климата в Москве — это лишь частное проявление масштабной трансформации, затрагивающей всю планету. Традиционный климат в Москве относится к умеренно континентальному, для которого характерно четкое разделение сезонов с умеренным количеством осадков, распределенных относительно равномерно в течение года. Однако глобальное потепление нарушило эту устоявшуюся схему. Повышение средней температуры воздуха, которое очевидно демонстрирует потепление климата в Москве, приводит к простому физическому следствию: более теплая атмосфера способна удерживать больше влаги.

Какие погодные сюрпризы принесет сентябрь 2025 года

По оценкам метеоролога Михаила Семенова, нынешний сентябрь окажется довольно «нервным» с точки зрения температурных перепадов.

«Согласно имеющимся расчетам, в российской столице дневная температура в сентябре будет держаться в районе +18–20 градусов, ночами — около +10–11. К концу месяца, как ожидается, похолодает до +12 днем и +6 ночью. К сожалению, прогнозируются достаточно резкие перепады — от более чем прохладных ночей с +5 градусов до возвращения практически летнего 25-градусного тепла», — пояснил Семенов.

По его словам, сентябрь еще не раз удивит москвичей: «Климатический эксперимент, проявляющийся в резких скачках атмосферного давления, температурных перепадах, судя по всему, продолжится и в ближайший месяц».

Читайте также:

Обильные дожди и духота до +26? Погода в Москве в конце сентября: что ждать

Нескончаемые дожди: почему климат в Москве стал таким дождливым?

Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать