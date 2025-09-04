Девятиклассник умер после первого дня в школе В Долгопрудном 14-летний мальчик умер после школьной линейки на День знаний

Ученик девятого класса из подмосковного Долгопрудного умер после линейки в честь 1 Сентября, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, школьнику было 14 лет. Канал отмечает, что у юноши остановилось сердце.

Перед смертью подросток жаловался на сильную усталость. Весь первый учебный день он провел на занятиях, а по возвращении домой сразу закрылся в своей комнате. Младшая сестра школьника услышала подозрительный шум и решила проверить, что с братом. Когда она зашла, то увидела его на полу — подросток задыхался.

Девочка успела вызвать скорую, но прибывшие медики не смогли реанимировать школьника. По словам родителей, юноша не страдал от хронических заболеваний.

Ранее школьница из Ульяновской области умерла на линейке в честь Дня знаний. Друзья девочки рассказали, что 25 сентября ей могло исполниться 13 лет. Трагедия случилась в поселке Октябрьский.

1 сентября в подмосковном Долгопрудном сразу четверым детям стало плохо на торжественной линейке 1 сентября. Недомогание ощутили три пятиклассника и одна девятиклассница.