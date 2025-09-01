Друзья погибшей на линейке школьницы сообщили о ее дне рождения Умершая на линейке в школе девочка могла отметить 13-й день рождения в сентябре

Девочка, которая умерла на линейке в школе, в сентябре должна была отметить свой день рождения, пишет РГ. Друзья ученицы рассказали, что 25-го числа ей могло исполниться 13 лет. Трагедия произошла в поселке Октябрьский Ульяновской области.

Предварительно, у погибшей был порок сердца, и ей стало плохо на сильной жаре. Местные жители сообщили, что на фоне высокой температуры в регионе плохо чувствовали себя на празднике не только дети, но и взрослые. Многие усомнились в безопасности проведения школьных линеек, где ученикам долго приходилось стоять на солнце.

Ученицу, которой стало плохо, пытались спасти, дав ей воды, отведя в школьный медпункт и вызвав скорую. Однако, несмотря на работу врачей, школьница скончалась в День знаний.

Ранее в школе № 7 подмосковного города Долгопрудный сразу четверым детям стало плохо во время торжественной линейки 1 сентября. Стало известно, что недомогание почувствовали три пятиклассника и одна девятиклассница, но госпитализация никому не понадобилась.