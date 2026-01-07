Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 08:47

В НАТО преподнесли Путину неожиданно хорошие новости

Sohu: Путин получил хорошие новости после слов Навроцкого об угрозе с Запада

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин получил «хорошие новости» от стран — членов НАТО, пишет Sohu. Авторы материала утверждают, что это связано с недавними высказываниями президента Польши Кароля Навроцкого. Политик обозначил, что главные угрозы для его страны исходят не с восточного, а с западного направления.

Китайские журналисты обратили внимание на то, что Варшава, которая находится на переднем крае обороны Североатлантического альянса, неожиданно сместила фокус внимания. Традиционный восточный вектор уступил место озабоченности действиями собственных союзников по блоку. Поводом для такого вывода стали слова Навроцкого о том, что Польша должна уделять первостепенное внимание защите своих западных границ. В статье предполагается, что это заявление является намеком на недовольство политикой Германии.

Издание добавляет, что разногласия внутри НАТО становятся все более серьезными. По мнению авторов, конфликт между Польшей и Германией может обостриться настолько, что у обеих сторон не останется ресурсов для концентрации на отношениях с Россией. Кроме того, китайские журналисты допускают, что внутренние противоречия способны привести Альянс к глубокому кризису и даже поставить под угрозу его единство.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте провели переговоры. Основными темами обсуждения стали вопросы укрепления обороны восточного фланга НАТО в Прибалтике и активизация сотрудничества в Арктическом регионе.

