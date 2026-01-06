Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией

Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией Карни и Рютте обсудили укрепление безопасности в Прибалтике и Арктике

Премьер-министр Канады Марк Карни и генсек НАТО Марк Рютте обсудили оборону восточного фланга Альянса в Прибалтике, а также сотрудничество в Арктическом регионе, сообщает офис канадского премьера. В том числе обсуждалось намерение Канады продлить возглавляемую ею миссию Reassurance, в рамках которой в странах Прибалтики была размещена многонациональная бригада.

Обсудили укрепление евроатлантической безопасности в условиях сохраняющихся угроз. Премьер-министр Карни подчеркнул, что НАТО остается краеугольным камнем трансатлантической безопасности. Он подтвердил приверженность Канады укреплению Альянса и внесению вклада в его развитие, — сказано в публикации.

Карни также подтвердил важность Арктики для безопасности НАТО, отметив, что арктические союзники наращивают оборонные возможности в регионе. Кроме того, стороны договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что НАТО придет конец, если США нападут на Гренландию. У нее также есть сомнения, что американский президент Дональд Трамп откажется от своего намерения захватить остров. Она признала, что операция в Венесуэле усилила тревожные настроения в Дании.