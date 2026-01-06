Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:21

Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией

Карни и Рютте обсудили укрепление безопасности в Прибалтике и Арктике

Премьер-министр Канады Марк Карни и генсек НАТО Марк Рютте Премьер-министр Канады Марк Карни и генсек НАТО Марк Рютте Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Канады Марк Карни и генсек НАТО Марк Рютте обсудили оборону восточного фланга Альянса в Прибалтике, а также сотрудничество в Арктическом регионе, сообщает офис канадского премьера. В том числе обсуждалось намерение Канады продлить возглавляемую ею миссию Reassurance, в рамках которой в странах Прибалтики была размещена многонациональная бригада.

Обсудили укрепление евроатлантической безопасности в условиях сохраняющихся угроз. Премьер-министр Карни подчеркнул, что НАТО остается краеугольным камнем трансатлантической безопасности. Он подтвердил приверженность Канады укреплению Альянса и внесению вклада в его развитие, — сказано в публикации.

Карни также подтвердил важность Арктики для безопасности НАТО, отметив, что арктические союзники наращивают оборонные возможности в регионе. Кроме того, стороны договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что НАТО придет конец, если США нападут на Гренландию. У нее также есть сомнения, что американский президент Дональд Трамп откажется от своего намерения захватить остров. Она признала, что операция в Венесуэле усилила тревожные настроения в Дании.

НАТО
Марк Рютте
безопасность
Париж
Канада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.