Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 19:54

Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Канады выделит Украине 300 млн канадских долларов (около 17 млрд рублей) финансовой помощи и передаст 400 бронеавтомобилей, говорится в сообщении министерства национальной обороны страны. В поставку войдут 383 многоцелевых бронемашины Senator и 66 LAV 6.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС пока не может назвать конкретные сроки вступления Украины. На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским она пообещала поддержку в движении к членству, но отказалась обозначить временные ориентиры.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа усомнился в искренности заявлений ЕС о поддержке Украины на фоне коррупционных скандалов в Киеве. Он предположил, что европейские политики сами могут быть вовлечены в финансовые махинации украинской власти.

Кроме того, политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что Европа намеренно затягивает украинский конфликт, чтобы сохранить присутствие США в НАТО. По его словам, лидеры ЕС стремятся переждать президентство главы Белого дома Дональда Трампа и не допустить урегулирования кризиса на выгодных для России условиях.

Украина
Канада
поставки
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек
В Минфине оценили состояние крупнейшего застройщика
Проживающие в Грузии россияне задумались о переезде
Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России
Поддержка Долиной, срок на Украине, помощь СВО: как живет Денис Майданов
«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины
Стало известно, как на воробьев действует жизнь в городе
Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией
Герой России объяснил, почему расширение «ядерного клуба» недопустимо
Эндокринолог озвучила новую причину хронического запора
На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения
В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ
Нововведения в РФ с 1 марта, ЕС обезумел, претензии Зеленского: что дальше
Военэксперт объяснил, почему Запад хочет передать Украине ядерное оружие
Канада выделит Украине 17 млрд рублей и поставит 400 бронеавтомобилей
На Украине певицу Чичерину приговорили к 12 годам колонии
Собака вернулась домой без девятилетней хозяйки, которую не могут найти
Лондону объяснили, кого он подставил новыми антироссийскими санкциями
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие
Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.