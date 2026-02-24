Правительство Канады выделит Украине 300 млн канадских долларов (около 17 млрд рублей) финансовой помощи и передаст 400 бронеавтомобилей, говорится в сообщении министерства национальной обороны страны. В поставку войдут 383 многоцелевых бронемашины Senator и 66 LAV 6.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС пока не может назвать конкретные сроки вступления Украины. На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским она пообещала поддержку в движении к членству, но отказалась обозначить временные ориентиры.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа усомнился в искренности заявлений ЕС о поддержке Украины на фоне коррупционных скандалов в Киеве. Он предположил, что европейские политики сами могут быть вовлечены в финансовые махинации украинской власти.

Кроме того, политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что Европа намеренно затягивает украинский конфликт, чтобы сохранить присутствие США в НАТО. По его словам, лидеры ЕС стремятся переждать президентство главы Белого дома Дональда Трампа и не допустить урегулирования кризиса на выгодных для России условиях.