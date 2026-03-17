В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану Глава МИД Ананд: Канада не присоединится к военной операции против Ирана

Канада не планирует присоединяться к военной операции США и Израиля против Ирана, заявила глава МИД страны Анита Ананд. По словам министра, которые приводит агентства Bloomberg, американская сторона не уведомляла Оттаву о намерении развязать войну на Ближнем Востоке.

С Канадой не проводились консультации перед началом наступательной операции, — отметила она.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции. Глава страны объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа помочь в разблокировке Ормузского пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны.

Также от участия в ближневосточной войне отказался премьер-министр Польши Дональд Туск. Свое решение европейский политик аргументировал тем, что данный конфликт не касается непосредственно безопасности польского государства. По его словам, у Варшавы есть другие задания в рамках Североатлантического альянса.