«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном

Урегулировать войну на Ближнем Востоке одной встречей невозможно, так как иранская сторона не пойдет на заведомо завышенные требования Вашингтона, заявил бывший подполковник ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. Поводом для комментария послужили слова вице-президента Джей Ди Вэнса, охарактеризовавшего последние инициативы Белого дома на переговорах с Ираном как финальные и максимально выгодные.

Если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а ультиматум с требованием капитуляции. Вряд ли Иран примет такие условия, и, скорее всего, после этого начнется обратный отсчет до возобновления боевых действий, — написал он.

Дэвис добавил, что сохранение за Ираном рычагов влияния на Ормузский пролив будет поддерживать высокие котировки на нефтяном рынке, а нехватка удобрений из Персидского залива продолжит давить на глобальную экономику, причем особенно чувствительно — на американскую.

Ранее СМИ писали, что Вэнс пришел на переговоры с иранской стороной с наивной гипотезой. По мнению журналистов, если американская делегация действительно покинула стол переговоров из-за ядерного вопроса, это говорит о том, что Вашингтон рассчитывал на быструю капитуляцию Тегерана в первый же день.