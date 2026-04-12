12 апреля 2026 в 19:08

«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном

Бывший подполковник США Дэвис счел ультиматумом позицию Белого дома по Ирану

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press
Урегулировать войну на Ближнем Востоке одной встречей невозможно, так как иранская сторона не пойдет на заведомо завышенные требования Вашингтона, заявил бывший подполковник ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. Поводом для комментария послужили слова вице-президента Джей Ди Вэнса, охарактеризовавшего последние инициативы Белого дома на переговорах с Ираном как финальные и максимально выгодные.

Если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а ультиматум с требованием капитуляции. Вряд ли Иран примет такие условия, и, скорее всего, после этого начнется обратный отсчет до возобновления боевых действий, — написал он.

Дэвис добавил, что сохранение за Ираном рычагов влияния на Ормузский пролив будет поддерживать высокие котировки на нефтяном рынке, а нехватка удобрений из Персидского залива продолжит давить на глобальную экономику, причем особенно чувствительно — на американскую.

Ранее СМИ писали, что Вэнс пришел на переговоры с иранской стороной с наивной гипотезой. По мнению журналистов, если американская делегация действительно покинула стол переговоров из-за ядерного вопроса, это говорит о том, что Вашингтон рассчитывал на быструю капитуляцию Тегерана в первый же день.

Чешский МИД поспешил откреститься от заявлений своего президента о Трампе
Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет
Инспектор ДПС спас мужчину с инфарктом
Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце
«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном
Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании
Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама
Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис
«Скорости такие, что человек не успевает»: Кнутов о ПВО и новых ракетах ВСУ
«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина
Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП
Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли
«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России
Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива
Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном
Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
