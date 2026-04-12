Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 10:04

На Западе указали на наивную гипотезу Вэнса на переговорах с Ираном

Sky News: Вэнс пришел на переговоры с гипотезой о быстрой капитуляции Ирана

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пришел на переговоры с иранской стороной с наивной гипотезой, пишет Sky News. По мнению издания, если американская делегация действительно покинула стол переговоров из-за ядерного вопроса, это говорит о том, что Вашингтон рассчитывал на быструю капитуляцию Тегерана в первый же день.

Однако, как говорится в публикации, истинной темой обсуждения был не столько ядерный вопрос, сколько контроль над Ормузским проливом и влияние, которое Иран получил через него на мировую экономику.

Ранее бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер заявил, что у Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США. По его словам, Тегеран не готов идти американцам на уступки, потому что превратил географию в свое оружие, когда перекрыл Ормузский пролив.

До этого СМИ предположили, что президент США Дональд Трамп пострадает больше всех в случае срыва мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Эксперты напомнили, что в скором времени у политика запланированы сразу несколько международных встреч, которым он должен посвятить себя безраздельно.

Мир
Джей Ди Вэнс
США
переговоры
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.