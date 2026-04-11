11 апреля 2026 в 20:54

Трампа назвали главной жертвой срыва мирного соглашения с Ираном

19FortyFive: угроза срыва соглашений с Ираном больше всех навредит Трампу

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп пострадает больше всех в случае срыва мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, сообщил портал 19FortyFive. Эксперты напомнили, что в скором времени у политика запланированы сразу несколько международных встреч.

Угроза срыва мирного соглашения для политической карьеры Трампа гораздо пагубнее, чем для других сторон. В ближайшее время ему предстоит провести слишком много важных мероприятий, которым он должен посвятить себя безраздельно, — уточнили аналитики.

По информации портала, Трампу предстоит встретиться с британским королем Карлом III, который нанесет официальный визит в США. Также президента ожидает отложенный саммит с китайским лидером Си Цзиньпином. Затем в Соединенных Штатах наступит сезон каникул и отпусков — рядовые граждане будут ждать снижения цен на бензин, добавили на портале.

Ранее экспертные группы делегаций Ирана и США завершили первый этап обсуждений в рамках переговоров двух стран в Исламабаде. По данным журналистов, между сторонами проходит обмен текстами обсуждаемых вопросов.

