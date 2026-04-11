Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 19:57

Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Экспертные группы делегаций Ирана и США завершили первый этап обсуждений в рамках переговоров двух стран в Исламабаде, передает иранское агентство Tasnim. По данным журналистов, сейчас проходит обмен текстами обсуждаемых вопросов.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел встречу с американской делегацией, прибывшей на переговоры с Ираном в Исламабад. Со стороны США на ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. При этом главным организатором встречи называют Ди Вэнса, поскольку Тегеран больше не согласен общаться со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Перед этим председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что если США намерены использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст жесткий ответ. Иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к Вашингтону нет.

Мир
Иран
США
переговоры
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.