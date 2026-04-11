Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде

Экспертные группы иранской и американской делегаций, которые присоединились к переговорам несколько часов назад, завершили первый этап очных консультаций и в настоящее время обмениваются письменными текстами по обсуждаемым вопросам, — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел встречу с американской делегацией, прибывшей на переговоры с Ираном в Исламабад. Со стороны США на ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. При этом главным организатором встречи называют Ди Вэнса, поскольку Тегеран больше не согласен общаться со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Перед этим председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что если США намерены использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст жесткий ответ. Иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к Вашингтону нет.