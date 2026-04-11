У Ирана появился «любимчик» в администрации Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался одной из ключевых фигур в организации встречи представителей США и Ирана в Исламабаде, которая может начаться 11 апреля, передает CNN. При этом инсайдер сообщил, что в Тегеране с недоверием относятся к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, поскольку предыдущие переговоры под его руководством совпали с операцией «Эпическая ярость».
Высокопоставленный пакистанский источник высоко оценил роль Джей Ди Вэнса в продвижении дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном, сообщив, что вице-президент США сыграл ключевую роль в организации переговоров, — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США в Исламабаде продлятся не больше одного дня. Иранская сторона также сообщила, что встреча может и не состояться.
До этого пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут в Пакистан 10 апреля для проведения переговоров. Американскую сторону будут представлять Вэнс, Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.