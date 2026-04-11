11 апреля 2026 в 12:08

У Ирана появился «любимчик» в администрации Трампа

CNN: Вэнс сыграл ключевую роль в организации переговоров Белого дома и Тегерана

Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался одной из ключевых фигур в организации встречи представителей США и Ирана в Исламабаде, которая может начаться 11 апреля, передает CNN. При этом инсайдер сообщил, что в Тегеране с недоверием относятся к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, поскольку предыдущие переговоры под его руководством совпали с операцией «Эпическая ярость».

Высокопоставленный пакистанский источник высоко оценил роль Джей Ди Вэнса в продвижении дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном, сообщив, что вице-президент США сыграл ключевую роль в организации переговоров, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США в Исламабаде продлятся не больше одного дня. Иранская сторона также сообщила, что встреча может и не состояться.

До этого пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут в Пакистан 10 апреля для проведения переговоров. Американскую сторону будут представлять Вэнс, Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роскосмосе рассказали, что мешает организовать полеты на Марс
В Госдуме призвали к жесткому ответу за удар ВСУ по ДНР
«Мы, конечно же, не отстаем»: в Роскосмосе высказались о высадке на Луну
Блогер-миллионник умерла в 26 лет от алкоголизма
Москва распрощается со снежным покровом до осени
США согласились разблокировать замороженные иранские активы
В Конгрессе США потребовали проверить адекватность Трампа
Молдову обвинили в попытке сделать из Приднестровья денежного донора
В России подготовили к выпуску весь цикл учебников для старшей школы
Российские ракеты обрушились на объекты энергетики Украины
Лебедев назвал европейскую страну, которая «стоит в униженной позе»
Задержаны подозреваемые во взрыве во Владикавказе
Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность
Альпинист озвучил возможную причину смерти туристов на Камчатке
Посол Ирана раскрыл, как страна будет действовать при срыве перемирия с США
У Ирана появился «любимчик» в администрации Трампа
Наступление ВС РФ на Харьков 11 апреля: десятки убитых, бойня у Волчанска
Число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой продолжает расти
США уличили во лжи насчет спасения пилотов F-15E в Иране
Стало известно, что собирается учинить Киев после выборов в Венгрии
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

