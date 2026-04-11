Раскрыта продолжительность переговоров США и Ирана Tasnim: переговоры Ирана и США продлятся не больше одного дня

Переговоры между Ираном и США в Исламабаде продлятся не больше одного дня, сообщает агентство Tasnim. В публикации сказано, что встреча может и вовсе не состояться.

Новость CNN о том, что переговоры в Исламабаде будут длиться несколько дней, на данный момент недействительна. На данный момент Иран изучает противоположную сторону, и, если переговоры состоятся, то они начнутся сегодня вечером, и, согласно настоящим планам, будут однодневными, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Исламабад. Гости из Вашингтона примут участие в мирных переговорах с Ираном.

До этого председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что если США намерены использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст жесткий ответ. При этом иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к Вашингтону нет.