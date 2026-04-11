В Иране сделали предупреждение США перед переговорами в Пакистане Галибаф призвал США не использовать переговоры с Ираном для обмана и показухи

Если США намерены использовать диалог с Ираном для «бесплодной показухи и обмана», то Тегеран даст жесткий ответ, заявил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, прибыв в Исламабад для переговоров с американской стороной. По его словам, это будет сделано с опорой на веру в бога и силу иранского народа.

При этом иранский политик подчеркнул, что у его страны благие намерения, но доверия к Вашингтону нет. Если же США будут готовы к реальному соглашению с учетом прав иранского народа, Тегеран поддержит такой диалог.

В нынешней войне мы показали им, что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, мы готовы отстаивать свои права с верой в бога и полагаясь на силу нашего народа. У нас благие намерения, но мы не доверяем им, — сказал он.

Переговоры состоятся при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию возглавляет Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Накануне стороны объявили о прекращении огня, однако Тегеран уже обвинил США в нарушении перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов обратило внимание, что американские военные продолжают активно перебрасывать силы на Ближний Восток. Это происходит даже несмотря на предстоящие переговоры с Ираном в Пакистане.