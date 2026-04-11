США уличили в агрессивных действиях против Ирана на фоне переговоров

WSJ: США перебрасывают войска на Ближний Восток даже перед переговорами с Ираном

Американские военные продолжают активно перебрасывать силы на Ближний Восток. Это происходит даже несмотря на предстоящие переговоры с Ираном в Пакистане, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов.

По данным издания, в регион уже прибыли новые истребители и штурмовики. В ближайшие дни ожидается доставка от 1500 до 2000 военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

Авианосец USS George H. W. Bush с кораблями сопровождения вышел из Норфолка в конце марта, а USS Boxer с морской пехотой — из Калифорнии в середине марта. Обоим соединениям потребуется более недели для прибытия в зону.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, отметив, что стороны почти согласовали все вопросы. Тегеран в ответ согласился прекратить «оборонительные атаки» при условии, что ударов по Ирану не будет. Пакистан, выступивший посредником, пригласил стороны на переговоры в Исламабад. Предполагается, что они состоятся в эту субботу с участием руководства обоих государств. Ожидается, что встреча станет важным этапом в попытках нормализовать отношения между Тегераном и Вашингтоном.