НАТО хочет во Львов: зачем оружие со всей Европы свозят в польский Жешув

НАТО хочет во Львов: зачем оружие со всей Европы свозят в польский Жешув

НАТО активно стягивает военную технику в главный европейский хаб для снабжения Вооруженных сил Украины — польский Жешув. По данным СМИ, только за последние три дня местный аэропорт принял около десяти самолетов из разных стран, задействованных в переброске грузов и персонала. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают эту активность неслучайной. К чему готовится Альянс, какую технику хотят передать Украине и как РФ может этому помешать — в материале NEWS.ru.

Что происходит в Жешуве

Жешув — основной транзитный пункт в Европе, через который Украине поставляется более 80% западной военной помощи. Ее доставляют в местный аэропорт Жешув-Ясенка всего в 80 км от украинской границы.

СМИ утверждают, что за последние несколько дней туда прибыли два бельгийских военно-транспортных самолета Airbus A400M Atlas, два канадских Lockheed CC130J Hercules, польский Gulfstream G550, французский бизнес-джет Dassault Falcon 900EX, а также Boeing C-17A Globemaster III и Airbus A400M Atlas, принадлежащие ВВС Великобритании.

Кроме того, в районе хаба были замечены два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT. Они используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов.

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что активность НАТО свидетельствует о подготовке европейских партнеров Киева к масштабному и продолжительному конфликту с Россией.

«Это объясняет рост военных расходов и снижение уровня жизни в странах Европы. Западные политики делают ставку на киевский режим и, как правило, имеют тесные коррупционные связи с ним. Поставки продолжаются, военная помощь растет и финансируется под предлогом подготовки к войне с Россией», — пояснил он.

Фото: defense.gov

Почему активизировались поставки Киеву

Основная причина активизации поставок военной помощи Украине кроется в тяжелом положении ВСУ в зоне боевых действий и непростой обстановке в стране в целом. По версии швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), из-за сочетания суровых погодных условий и российских ударов по инфраструктуре Украина этой зимой оказалась в наиболее сложной ситуации за все время с начала СВО.

NZZ пишет, что морозы помогли ВС РФ усилить позиции, а атаки на объекты энергетики затрудняют восстановительные работы. Власти Украины умаляют масштаб проблем, теряя доверие граждан, подчеркивает издание.

При этом обстрелы не прекращаются. 14 января Минобороны РФ объявило о нанесении ударов по местам хранения и предполетной подготовки украинских дальнобойных дронов, складам горючего и пунктам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 145 районах. Атаке также подверглись объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков напомнил NEWS.ru, что в декабре и январе массированным ударам подверглись объекты, на которых хранилась переданная ВСУ военная техника, и склады боеприпасов.

«Эти удары во многом обнулили ту помощь, которую Украина с трудом получила от европейских стран в прошлом году. Поэтому сейчас происходит экстренная переброска — в первую очередь боеприпасов и легкой бронированной техники, такой как бронеавтомобили и БМП малой массы. Самолеты транспортных типов — например, A-130, Galaxy и другие — могут доставлять десятки единиц такой техники или большие партии боеприпасов за рейс. Тяжелая техника обычно перевозится морским путем», — пояснил Леонков.

Как РФ может помешать поставкам техники для ВСУ

Несмотря на агрессивную риторику стран НАТО в адрес России, Леонков оценивает риски прямого участия государств Европы в украинском конфликте в ближайшее время как низкие.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

«Хотя Альянс готовит страны и силы к возможному противостоянию к 2030 году, на практике открытая военная конфронтация между НАТО и Россией на данном этапе маловероятна», — уверен эксперт.

В то же время власти России неоднократно выступали против поставок западного оружия Украине. Означает ли это, что РФ может нанести удары по хабу в Жешуве, чтобы пресечь передачу техники Киеву? Бородай называет такой сценарий невозможным. Однако способ помешать этому процессу у Москвы все же есть.

«Основная задача — уничтожать технику на логистических путях на территории Украины и во время ее развертывания в боевых частях. Аналогично тому, как большая часть поставленной западной техники уже уничтожена на поле боя. До сих пор полностью остановить процесс поставок не удалось. Однако эту работу (удары по маршрутам поставок внутри самой Украины. — NEWS.ru) надо продолжать, так как она имеет значительный эффект», — резюмировал парламентарий.

Читайте также:

Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС