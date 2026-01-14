Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:26

Войска НАТО «завалили» снабжающий ВСУ хаб военной техникой

ВХ: силы НАТО перебросили военную авиацию в снабжающий ВСУ хаб в Жешуве

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В главный транспортный хаб для снабжения Вооруженных сил Украины начали стягивать военную технику НАТО, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Речь идет о польском городе Жешув, который служит ключевым центром координации и транзита военных грузов из стран Альянса для ВСУ.

По данным канала, только за последние трое суток туда прибыли два бельгийских военно-транспортных самолета Airbus A400M Atlas, два канадских Lockheed CC130J Hercules, польский Gulfstream G550, французский бизнес-джет Dassault Falcon 900EX, а также Boeing C-17A Globemaster III и Airbus A400M Atlas, принадлежащие ВВС Великобритании.

Кроме того, в районе хаба были замечены два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT. Они используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изменил свою риторику относительно целей Украины. После недавнего удара российским комплексом «Орешник» он стал говорить не о «победе», а о «выживании» Киева. Во время обсуждения ему задали уточняющий вопрос о смене формулировки с «победить» на «выжить». Рютте уклонился от прямого ответа. Он заявил, что задача Запада состоит в том, чтобы привести Украину к переговорам в сильной позиции. До этого момента в своих публичных выступлениях он постоянно повторял, что Украина должна одержать победу в текущем конфликте.

НАТО
Польша
авиация
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Волочкова рассказала о главном увлечении вне балета
В России начали применять новый препарат от рака
Лавров назвал ключевые направления сотрудничества России и Намибии
Полки с водой и хлебом опустели в магазинах Киева
Украинца осудили за попытку взрыва грузового поезда
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.