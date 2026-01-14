Войска НАТО «завалили» снабжающий ВСУ хаб военной техникой

В главный транспортный хаб для снабжения Вооруженных сил Украины начали стягивать военную технику НАТО, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Речь идет о польском городе Жешув, который служит ключевым центром координации и транзита военных грузов из стран Альянса для ВСУ.

По данным канала, только за последние трое суток туда прибыли два бельгийских военно-транспортных самолета Airbus A400M Atlas, два канадских Lockheed CC130J Hercules, польский Gulfstream G550, французский бизнес-джет Dassault Falcon 900EX, а также Boeing C-17A Globemaster III и Airbus A400M Atlas, принадлежащие ВВС Великобритании.

Кроме того, в районе хаба были замечены два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT. Они используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изменил свою риторику относительно целей Украины. После недавнего удара российским комплексом «Орешник» он стал говорить не о «победе», а о «выживании» Киева. Во время обсуждения ему задали уточняющий вопрос о смене формулировки с «победить» на «выжить». Рютте уклонился от прямого ответа. Он заявил, что задача Запада состоит в том, чтобы привести Украину к переговорам в сильной позиции. До этого момента в своих публичных выступлениях он постоянно повторял, что Украина должна одержать победу в текущем конфликте.