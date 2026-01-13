«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву

Генсек НАТО Марк Рютте сменил цель для Киева с «победить» на «выжить», сообщает РИА Новости. Отмечается, что это произошло после недавнего удара российским комплексом «Орешник».

Мы это делаем (оказываем поддержку Киеву. — NEWS.ru), потому что ваша борьба — это наша борьба, вы … вы должны выжить в этом конфликте, — сказал он.

Модератор задал уточняющий вопрос, спросив, говорит ли Рютте теперь не «победить», а «выжить». Рютте ушел от ответа, отметив, что задача Запада — привести Украину сильной за стол переговоров. До последнего момента Рютте во всех своих публичных выступлениях постоянно повторял, что Украина в текущем конфликте должна победить.

Ранее Рютте, выступая в Хорватии, заявил, что недавний удар российской ракетой «Орешник» по Украине — это сигнал Западу с требованием прекратить поддержку Киева. Однако Рютте подчеркнул, что западные страны не намерены отказываться от помощи украинским властям.